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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Erdoğan'ın Rize ziyareti için muharip gemi görevlendirdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyareti öncesi güvenlik ve koruma amaçlı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip gemi görevlendirdi. Geminin Rize merkez liman karşısında devriye görevinde olduğu gözlemlendi.

Güncel
  • 26.07.2024 23:11
  • Giriş: 26.07.2024 23:11
  • Güncelleme: 26.07.2024 23:34
Kaynak: ANKA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Erdoğan'ın Rize ziyareti için muharip gemi görevlendirdi
FOTOĞRAF: ANKA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyareti öncesi güvenlik ve koruma amaçlı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip gemi görevlendirdi. Geminin Rize merkez liman karşısında devriye görevinde olduğu gözlemlendi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret ve bir dizi açılış için Rize'ye geldi. Erdoğan'ın Rize ziyareti öncesi güvenlik ve koruma amaçlı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip gemi görevlendirdi. Rize limanı karşısındaki gemi sürekli devriye görevinde bulunuyor.

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