Deniz Öncü ilk yarışında 9'uncu oldu
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonu ilk yarışı Tayland Grand Prix'sini 9. sırada bitirdi.
Moto2'de sezonun açılış etabı Tayland Grand Prix'si, Buriram bölgesindeki 4,554 kilometre uzunluğu sahip Chang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirildi.
KIRMIZI BAYRAK ÇIKTI
Deniz Öncü'nün 17. cepten start aldığı yarışta, ilk turlarda 2 ayrı kaza yaşanması nedeniyle kırmızı bayraklar açıldı ve daha sonra yarış yeniden başlatıldı.
Tayland'daki sezonun ilk yarışını, Liqui Moly Dynavolt Intact takımından İspanyol sürücü Manuel Gonzalez birinci sırada, Blu Cru Pramac Yamaha ekibinden İspanyol motosikletçi Izan Guevara ikinci sırada, CFMoto Inde Aspar takımı adına yarışan İspanyol pilot Daniel Holgado da üçüncü sırada bitirdi.
Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı, 20-22 Mart tarihlerinde Brezilya'da gerçekleştirilecek.