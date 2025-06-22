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Deniz Öncü, Moto2 İtalya yarışında 6. sırayı aldı

Ajans Haberleri
  • 22.06.2025 16:36
  • Giriş: 22.06.2025 16:36
  • Güncelleme: 22.06.2025 16:36
Kaynak: AA
Deniz Öncü, Moto2 İtalya yarışında 6. sırayı aldı

ANKARA (AA) - Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 9. ayağında 6. oldu.

Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'ndeki yarış, 19 tur üzerinden yapıldı.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz, 5. cepten kalktığı ve ilk turda liderliğe yükseldiği mücadeleyi 6. sırada tamamladı.

İspanyol pilot Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact takımı), damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 10. yarışı, 29 Haziran'da koşulacak.

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