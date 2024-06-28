Deniz otobüs seferleri 1 Temmuz’da Didim’den başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum-Turgutreis-Didim ve Fethiye-Marmaris seferleri ile denizlerde başlatacağı Deniz Otobüsü Seferleri hizmeti açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yapacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda başlayacak Bodrum Turgutreis- Aydın Didim arası deniz otobüsü seferleri açılış töreni Didim ilçesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımları ile yapılacak. 1 Temmuz Pazartesi günü saat 13.45’de yapılacak açılış töreni Aydın Didim D-Marin yolcu iskelesinde yapılacak.

Deniz ulaşımını daha verimli hale getirmek ve denizlerden daha fazla faydalanmak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum-Turgutreis-Didim ve Fethiye-Marmaris güzergâhlarında deniz otobüs seferlerini başlatıyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim vaatlerinden biri olan proje ile özellikle yaz aylarında karayollarında yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm olarak deniz yolu toplu taşıma hatları oluşturuldu. Bodrum-Turgutreis-Didim seferleri 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda ve Fethiye-Marmaris seferleri de 2 Temmuz’da başlayacak.

"DENİZ ULAŞIMI MUĞLA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile başlayacak olan Didim-Turgutreis-Bodrum seferi 1 Temmuz 2024 Kabotaj Bayramı'nda Didim’den başlayacak. 1 Temmuz Pazartesi günü saat 13.45’de Didim D-Marin Yolcu İskelesi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katılımı ile açılış töreni düzenlenecek. Açılıştan sonra protokol ile birlikte deniz otobüsü Didim’den Bodrum’a ilk seferini gerçekleştirecek. Araştırmacı-Yazar Sinan Meydan 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nın tarihsel önemi hakkında deniz otobüsünde söyleşi düzenleyecek. İlk sefer Bodrum limanında tamamlanacak.

Deniz ulaşımının 1480 km kıyı şeridine sahip Muğla için çok önemli olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras hem karayollarındaki trafiği rahatlatmak hem de mavi yolculuğun adresi Muğla’da denizden seyahati tüm vatandaşlarımız için ulaşılabilir hale getirmek istediklerini söyledi.

Aras, "Öncelikle ülkemizin denizleri için önemli bir tarih olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda bu hizmeti başlatacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Muğlamızın 1480 km kıyı şeridi var. Bu kıyıları deniz ulaşımı ile birleştirmek için bu hizmeti başlatıyoruz. Fethiye’ye gelen bir vatandaş denizden Marmaris’e, Bodrum’dan Didim’e konforlu bir ulaşımla bölgeyi dolaşabilecek. Hem kara yolunda trafik yoğunluğu yaşamayacak hem de mavi yolculuğun adresi kentimizde eşsiz kıyıların tadını çıkaracak. 1 Temmuz’da Genel Başkanı’mız sayın Özgür Özel ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’mız sayın Özlem Çerçioğlu ile bu hizmetimizin açılışını yapacağız. Tüm vatandaşlarımızı açılış törenimize bekliyoruz" dedi.