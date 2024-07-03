Deniz otobüsü seferi başladı

Halil ERTUNÇ

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum-Turgutreis-Didim deniz otobüsü seferleri 1 Temmuz itibarıyla hizmete açıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris-Fethiye arası deniz otobüs seferleri ise dün başladı. Marmaris-Fethiye arası deniz otobüs seferleri ile karayolu ile yaklaşık 140 kilometre, denizden ise 48.5 deniz mili olan mesafe deniz otobüsleri sayesinde 2 saatte gidilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 1 Temmuz’da başlayan Bodrum Turgutreis- Aydın Didim arası deniz otobüsü seferleri açılış töreni Didim ilçesi D-Marin yolcu iskelesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımı ile yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde düzenlenen açılışa; çok sayıda yurttaş katıldı. Burada konuşan Çerçioğlu, “Bugün iki ilimizin ortak başlattığı projenin başlamasından çok mutluyum. Bu bir ilk oluyor ve işbirliklerimizin devamı gelecek” dedi. Ahmet Aras ise “Bugün itibarıyla Bodrum-Didim seferlerimiz başlıyor. Marmaris-Fethiye hattımız da seferlere başlayacak. Bununla da sınırlı kalmayacağız. Karşılıklı seferlerle günde 3 defa vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz” diye konuştu. Özgür Özel de şunları söyledi: “Bodrum-Didim arası denizden 1 saate iniyor. Bu proje ile Didim’e gelenler günübirlik Bodrum’a gidebilecek.”

ULAŞIM BİR SAATE DÜŞECEK

Ulaştırma Bakanlığı’nın 28 Haziran 2024’te verdiği iznin ardından faaliyete geçen proje ile Aydın Didim-Muğla Bodrum Turgutreis arası karayolu ile 140 kilometre olan mesafe yaz aylarındaki trafik yoğunluğu ile yaklaşık 3 saatte gidilebilirken, deniz otobüsleri ile 1 saatte gidilecek. Deniz otobüsleri ile iki turizm merkezi arasındaki mesafe kısalırken yaşanacak trafik yoğunluğunun da azalması hedefleniyor. Turgutreis-Bodrum arası 14 kilometrelik mesafeyi 1 saatte gidebilen yurttaşlar deniz otobüsü ile 35 dakikada gidebilecek. Marmaris-Fethiye arası deniz otobüs seferleriyle de karayolu ile 140 kilometre, denizden ise 48.5 deniz mili olan mesafe deniz otobüsleri sayesinde 2 saatte gidilecek.