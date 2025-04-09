Deniz Poyraz'ın annesi hastaneye kaldırıldı
HDP İzmir il binasında 2021'de düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz, hastaneye kaldırıldı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü binasına 17 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen silahlı saldırıda Onur Gencer tarafından katledilen Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz, hastaneye kaldırıldı.
Poyraz'ın karaciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
MA'nın aktardığına göre, Poyraz, İzmir Bozyaka Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.