Deniz Poyraz, katledilişinin üçüncü yılında anılacak

HDP İzmir il binasında 2021'de düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz, yarın mezarı başında anılacak.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü binasına 17 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen silahlı saldırıda Onur Gencer tarafından katledilen Deniz Poyraz, ölümünün 3'üncü yılında anılacak.

Poyraz, ölüm yıldönümü dolayısıyla her yıl İzmir başta olmak üzere birçok kentte yapılan etkinliklerle anılıyor.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, Poyraz, yarın katledildiği saatte (11.05) Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında anılacak.

Ardından anısına Konak İskele'den denize karanfiller bırakılacak.