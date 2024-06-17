Deniz Poyraz, mezarı başında anıldı

HDP İzmir il binasında 2021'de düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz, bugün mezarı başında anıldı. Anmada konuşan Poyraz'ın annesi "Seni vahşice katlettiler. İlk gün ağlamadım ama bugün ağlıyorum. Çünkü seni çok özledim" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü binasına 17 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen silahlı saldırıda Onur Gencer tarafından katledilen Deniz Poyraz, ölümünün 3'üncü yılında Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında anıldı. Anmada, Poyraz’ın mücadelesinin yaşatılacağı vurgulandı.

Poyraz, ölüm yıldönümü dolayısıyla her yıl İzmir başta olmak üzere birçok kentte yapılan etkinliklerle anılıyor.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre anmaya, Deniz Poyraz ailesi, İzmir Barış Anneleri Meclisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir milletvekilleri İbrahim Akın, Burcu Gül Çubuk, DEM Parti İzmir İl Eşbaşkanları Vezan Karabulut, Mehmet Kuruş ile çok sayıda kurum temsilcisi ve yurttaşlar katıldı.

Anmada konuşan DEM Parti İzmir Milletvekili Burcu Gül Çubuk da, Poyraz ve benzeri davalarda hiçbir zaman gerçek suçluların açığa çıkarılmadığını belirtti. Çubuk, "Yoldaşlarımızın gerçek katilleri, önümüze bir tetikçi atılarak gizlendi. Bizden bekledikleri unutmamız, vazgeçmemiz, sinmemiz. Ama Deniz'in mezarının başında bir kere daha söz veriyoruz, Türkiye ve Kurdistan'da hiçbir canlıya yaşam hakkı tanımayanlar karşısında biat etmeyeceğiz, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” diye belirtti.

DENİZ POYRAZ'IN ANNESİ: SENİ ÇOK ÖZLEDİM

Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz, Deniz'in sadece kendi kızı değil, halkların kızı olduğunu söyleyerek, "Seni vahşice katlettiler. İlk gün ağlamadım ama bugün ağlıyorum. Çünkü seni çok özledim" şeklinde konuştu.

POYRAZ'IN BABASI: KALBİMİZDE YAŞIYOR

Poyraz’ın babası Abdüllillah Poyraz ise "Yaşadığımız sürece onların mücadelesinde yürüyeceğiz. Yaşadığımız sürece Deniz kalbimizde yaşayacak" diye konuştu.

Mezarlıkta yapılan anmanın ardından Konak İskelesi'ne geçilerek Deniz Poyraz anısına denize karanfiller atıldı.