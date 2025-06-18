Deniz Poyraz ölüm yıldönümünde anıldı

Haber Merkezi

İzmir’de 17 Haziran 2021’de, Onur Gencer isimli failin Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il binasına düzenlediği saldırıda katledilen Deniz Poyraz, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Buca Kaynaklar Mezarlığı’nda yapılan anmaya Deniz Poyraz’ın ailesi, arkadaşları, Barış Anneleri, Tevgera Jinên Azad’ın (TJA) yanı sıra çok sayıda siyasi parti temsilcisi, demokratik kitle örgütü temsilcisi ve yurttaş katıldı.

Anma özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşuyla başladı. Anmada konuşan Barış Annesi Müzeyyen Kortak, Deniz Poyraz şahsında yaşamını yitirenleri saygıyla andığını ifade ederek “Şehitlerimiz bizim onurumuzdur, başımızın tacıdır. Biz var oldukça onların yolunda ilerleyeceğiz. Deniz sebepsiz yere katledildi. Bunu kabul etmiyoruz. Biz anneler olarak şehitlerimizin yolunun izindeyiz” dedi.