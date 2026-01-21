Deniz Seki'den yıllar sonra gelen Bayhan açıklaması

Şarkıcı Deniz Seki, yıllar önce Popstar adlı yarışmada tartıştığı Bayhan hakkında yeni bir açıklama yaptı.

2003 yılında düzenlenen ve Kanal D'de yayınlanan şarkı yarışmasında Deniz Seki jüri üyesi, Bayhan ise yarışmacıydı.

Deniz Seki, Bayhan hakkında şunları söylemişti:

"Bayhan'ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. 'Bir popstarda olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz"

Deniz Seki, konunun uzamasının ve gelen tepkilerin ardından Popstar yarışmasından ayrılmıştı.

"ÇOCUKLA ARAMDA HİÇBİR SORUN YOK"

Danla Bilic'in 'DanlaCast' adlı podcastine konuk olan Deniz Seki, Bayhan'la tartışmasının yanlış anlaşıldığını ve sorunun Bayhan'dan kaynaklanmadığını belirterek "Problem Bayhan’a olan sinirim değildi. Başka bir şey vardı o gün orada. Çocukla aramda hiçbir sorun yok” dedi.

Popstar yarışmasının ardından şarkı söylemeye devam eden Bayhan, şu an bir başka yarışma programı 'Survivor'da yer alıyor.