Deniz taşıtlarına ÖTV getirildi

HABER MERKEZİ

Daha önce vergi alınmayan gezinti gemileri, yat ve eğlence spor amaçlı kullanılan deniz taşıtlarına ÖTV getirildi. Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 8 olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yatlar ve deniz taşıtlarında yüzde 0 olan ÖTV vergisi yüzde 8’e yükseltildi. Buna göre, "18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olanlar)", "yolcu ve gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)" ile "yatlar, kotralar, tekneler, eğlence ve spor deniz taşıtları ile kürekli kayık ile kanolar ve gezinti gemileri" için yüzde 0 olan ÖTV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak. Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerden, motorlu araçlar vergisi alınmıyordu. Maktu damga vergisi tutarları da yüzde 50’ye yakın oranda zamlandı. Bu kapsamda yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 7 lira maktu damga vergisi uygulanacak. 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere KDV, muhtasar beyannameleri için damga vergisi 665 TL’ye, yıllık gelir vergisi beyannameleri için damga vergisi 1000 liraya, kurumlar vergisi için damga vergisi 1350 liraya yükseltildi.

CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, Resmî Gazete’de yayımlanan yeni vergi zamlarını eleştirerek yeni oranları “adaletsizlik” olarak nitelendirdi. Kanko, “Yıl bitmeden kümülatif yüzde 114 zam yapan bir maliye anlayışıyla karşı karşıyayız. Vatandaş, esnaf ve iş dünyası vergi yoluyla soyuluyor” dedi.