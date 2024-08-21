Deniz Uğur’dan şarkıcı Nilüfer hakkında suç duyurusu

Televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusu Reha Muhtar’ın yüksekten düşme neticesinde yoğun bakıma kaldırılıp entübe edilmesinin ardından kaza anında yanında olan 15 yaşındaki oğlunun, anne Deniz Uğur’a teslim edilmediği ileri sürüldü.

Reha Muhtar’ın eski eşi olan Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun, çocuğun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

Oğlu Poyraz’dan hala haber alamadığını Instagram hesabından paylaştığı bir video ile duyuran Deniz Uğur ise, oğlunu götürdüğü iddia edilen şarkıcı Nilüfer’e seslenerek “Oğlumu bana teslim edin, saçmalamayın” dedi.

Uğur'un avukatı Feyza Altun sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Edindiğimiz bilgiye göre Reha Muhtar dün bir balık restoranında çocuğun yanında yüklü miktarda alkol alıp çocuğun bütün itirazlarına rağmen araba kullanmıştır. Arabaya binmeden yere kapaklandığı ayakta zor durduğu müvekkilime görgü şahitleri tarafından aktarılmıştır. Restoran yetkilisi ile de görüşülüp teyit alınmıştır. Zira kan tahlillerinde alkol oranı tespit edilecektir.Daha sonra da mevzu bahis durum gerçekleşmiş. Bizler de sizler gibi olayı basından öğrendik. Müşterek çocuk Poyraz, dünden beri kayıp olup Çocuk Şubeye kayıp ihbarında bulunulmuşsa da bugün, çocuğun Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve annesine verilmeyeceğini de öğrendik. Şarkıcı Nilüfer ile konuşma ve iletişime geçme teşebbüslerimiz maalesef sonuç vermedi. Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz.

Müvekkilim de ifadesini verecek. Üstelik, çocuğu vermiyoruz, alabilirseniz alın şeklinde bir cevap aldık. Bir çocuğun ; babası yoğun bakımdayken tek yasal velisi olan anneden, hangi hak ve mantık ile kaçırıldığı sorusunu ve cevabını Türk kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz "

Edindiğimiz bilgiye göre Reha Muhtar dün bir balık restoranında çocuğun yanında yüklü miktarda alkol alıp çocuğun bütün itirazlarına rağmen araba kullanmıştır. Arabaya binmeden yere kapaklandığı ayakta zor durduğu müvekkilime görgü şahitleri tarafından aktarılmıştır. Restoran… — Feyza Altun (@feyzaltun) August 20, 2024

"OĞLUMU TESLİM EDİN, SAÇMALAMAYIN"

Uğur’un Instagram'dan yaptığı açıklamaları ise şu şekilde:

“Poyraz’dan hala haber alamadım. Karakola gittim, suç duyurusunda bulundum. Benim yetkim olmadan, babası entübe haldeyken oğlumu kim hastaneden çıkarıp götürebilir diye. Haber bekliyorum resmi makamlardan. Ama Ayşe Nazlı ve Nilüfer’in yanındaysa Poyraz ki, hastanedeki görevliler Ayşe Nazlı’yla ayrıldığını söylediler, çok rica ediyorum; oğlumu bir kere benim bakıma almam lazım, çocuk mutlaka bir travma yaşadı. Babası entübe vaziyette. Benim onunla ilgilenmem gerekiyor. Ona bir psikolojik destek aldırmam gerekebilir. Çok rica ediyorum, Nilüfer beni duyuyorsan lütfen çocuğumu bana teslim edin. Saçmalamayın!”