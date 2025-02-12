Deniz Yavuzyılmaz: “AK Parti, Bolu Göynük Termik Santrali’ne 2024 yılında 386 milyon lira teşvik ödemesi yaptı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, AKP tarafından Kazancı Holding'e ait Bolu Göynük Termik Santrali’ne 2024 yılında 386 milyon lira teşvik ödemesi yapıldığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Deniz Yavuzyılmaz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti bir yandan yüksek karla kamu eliyle işletilen Çayırhan Termik Santrali’nin varlık satışını yaparak, özelleştirmeye çalışırken, diğer yandan da buradan elde edeceği geliri, yine özel elektrik üretim şirketlerine, termik santrallere teşvik olarak vermeyi planlıyor.

AK Parti'nin Kazancı Holding'e ait Bolu Göynük Termik Santrali’ne yaptığı devasa teşvik tutarı ödemesini tespit ettik. 2024 yılında şirkete ödenen kapasite mekanizması teşvik tutarı, 386 milyon lira. Bu tutar, 2023 yılında 60 milyon liraydı. Bir önceki yıla göre ödenen teşvikteki artış oranı yüzde 541. Bunun adı soygundur.

AK Parti'nin 2025 yılında memur ve memur emeklisine yaptığı zam sadece yüzde 15,54. SGK ve BAĞ-KUR emeklilerine yaptığı zam sadece yüzde 15. Asgari ücretliye yaptığı zam sadece yüzde 30. Diğer yandan Bolu Göynük Termik Santrali için Kazancı Holding’e ödedi teşvik tutarındaki artış oranı, yüzde 541. Bunun adı servet transferidir."