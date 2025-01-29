Deniz Yavuzyılmaz anlattı: Elektriğe yapılan devasa zammın altyapısı nasıl oluşturuldu?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, iktidarın elektrik faturalarına getirdiği zamların altyapısının nasıl oluşturulduğunu anlattı.

AKP'nin ilk olarak milyonlarca konut abonesini serbest tüketici tanımına soktuğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, elektrik abonelerinin PTF’nin insafına bırakıldığını söyledi.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

"1 Şubat 2025’ten itibaren; Aylık elektrik faturası 1.049 TL ve üzerinde gelen konut abonelerine %96 zam geliyor! 1.049 TL’lik elektrik faturası 2.057 TL’ye çıkıyor! Peki bu devasa zammın alt yapısı nasıl oluşturuldu? Önce AK Parti aldığı bir kararla, milyonlarca konut abonesini serbest tüketici tanımına soktu.

Ardından aylık faturası 1.049 TL ve üzerinde gelen konut abonelerini sabit fiyat tarifesinden çıkarıp, Piyasa Takas Fiyatı’nın (PTF) geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil etti. Böylece bu aboneleri, özelleştirmeler nedeniyle ülkedeki elektrik üretiminin %83’ünü yapan ve PTF’nin ana belirleyicisi olan özel elektrik üretim şirketlerinin insafına bıraktı. Bunun adı vatandaşı göz göre göre enflasyonun altında ezmektir."

AK Parti’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-1 ❗️



1 Şubat 2025’ten itibaren;



Aylık elektrik faturası 1.049 TL ve üzerinde gelen konut abonelerine %96 zam geliyor!



1.049 TL’lik elektrik faturası 2.057 TL’ye çıkıyor!



Peki bu devasa zammın alt yapısı nasıl… pic.twitter.com/nL6P4q5hcK — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) January 29, 2025

Yavuzyılmaz, ilerleyen aylarda aylık elektrik tüketimi 495 TL’nin üzerinde olan konut abonelerinin de değişken fiyat tarifesine dahil edilerek elektrik faturalarına yüzde 140 oranında zam gelmesinin beklendiğini de söyledi.