Deniz Yavuzyılmaz, İmamoğlu'nun mesajını paylaştı: Hak, hukuk, adalet, mücadelesi, mutlaka başarıyla sonuçlanacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, tutuklu bulunduğu cezaevinde görüştüğü CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Hak, hukuk, adalet, mücadelesi mutlaka başarıyla sonuçlanacak, asla vazgeçmeden, sizlerin kararlı duruşlarıyla çok güzel bir geleceği hep birlikte Türkiyemizle buluşturacağız. Millet büyüktür" mesajını paylaştı.

Deniz Yavuzyılmaz, İmamoğlu'nun el yazısıyla yazdığı mesajı, "Cumhurbaşkanı Adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun size bir mesajı var" ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"CESARETİYLE BENİ BÜYÜLEYEN SEVGİLİ GENÇLERE..."

"Benimle, milletvekilim ve genel başkan yardımcım sayın Deniz Yavuzyılmaz ile duygu ve düşüncelerini paylaşan kıymetli dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Cesaretiyle beni büyüleyen sevgili gençlere, sıcacık ve yaratıcı yazı ile çizgilerini bütünleştiren çocuklarımıza, hanımefendilere, beyefendilere, ince duyguları ve hak mücedelesine desteklerinden ötürü minnet duygularımı sunuyorum.

Hak, hukuk, adalet, mücadelesi, mutlaka başarıyla sonuçlanacak, asla vazgeçmeden, sizlerin kararlı duruşlarıyla çok güzel bir geleceği hep birlikte Türkiyemizle buluşturacağız. Millet büyüktür. Sevgi ve saygılarımla."