Deniz Yavuzyılmaz: Mansur Yavaş'a Ankapark'ı, dinozorları sormak yüzsüzlüktür

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebini yinelemek amacıyla başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin 72'incisi Zonguldak'ta yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, mitinge ilişkin konuştu. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

''Sayı söylemek oldukça zor çünkü Zonguldak'ın çarşısının, Gazipaşa Caddesi'nin bütün ara yolları da yine vatandaşlarımızla doluydu. Yani böyle bir atardamar üzerindeki vatandaşların dışında kılcal damar hatları da yine onlarla birlikte doluydu. Güzel bir gün, güzel bir hava. Genel başkanımız Zonguldak'a geldiler, onurlandırdılar ve Zonguldak tarihinin en büyük mitinglerinden birini bugün şahitlik etti.



Alana baktığımızda çocuklar vardı, gençler vardı. Tabii Zonguldak'ta çok fazla sayıda emekli var. İş alanları da oldukça AKP döneminde daraldığı için büyük sorunlar var. Dolayısıyla emeklilerin sayısı çoktu. Genel başkanımız burada bulunan emekliler el kaldırsın dediğinde alanda çok ciddi sayıda emekli olduğu da anlaşılmış oldu.



Yine sarraf hesabı anlatıldı. AKP dönemi hemen öncesinde asgari ücretli, emekli aylığı ile ne kadar altın alındığıyla şu anda ne kadar alındığı arasındaki fark anlatıldı ve vatandaşımızın ne kadar fakirleştiği de bir kez daha görülmüş oldu.



Ayrıca süreç komisyonuyla ilgili olarak da bu İmralı'ya gidişle ilgili olarak da Genel Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin sigortası olduğunu, kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir başka siyasi partinin veya Cumhurbaşkanı'nın ne yapması gerektiğini tayin edemeyeceğini bir kez daha bu meydanda ifade etmiş oldu.



Özgüvenimiz çok yüksek, rotamızın ne olduğunu parti programımızla birlikte şekillendirdik. Taslağımızı açıkladık dünkü lansmanımızla birlikte. Önümüzdeki kurutayda da kurutay delegeleriyle birlikte son şekli programın verilmiş olacak. Geriye tek bir şey kalıyor: O da bir seçim yapılması. O seçiminde en hızlı şekilde en acilen yapılması için de mücadeleye devam edeceğiz.

''BİR ADIM GERİYE ATMAK YOK''

Bildiğiniz gibi bu mücadelenin en önemli ayaklarından biri de Türkiye'nin demokrasi ihtiyacı. Bu ihtiyacı da ortaya koyan gerçek şu anda Cumhurbaşkanı adayımızın tutuklu bir şekilde Silivri'de hapsedilmiş olması. Belediye başkanlarımız, çalışma, ekip arkadaşlarımız şu anda tutsak durumdalar. Onlar da aslında bizlerin üzerinde kurulan baskıyı özgürlüğe getirilen sınırlamaların bir sembolü olarak içeride tutuluyorlar. Ancak biz bu tehditlere tabii ki pabuç bırakmıyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz. Sesimizi yükselteceğiz. Bir adım geriye atmak yok. Üzerine üzerine iktidarın gitmeye devam edeceğiz. Onlar zenginleşirken burada vatandaşlarımızın bu kadar fakirleşmesi kabul edilemez. Ancak bu bir kader değil, bunu tersine çevirmek mümkün. Burada tüm Zonguldaklılar bugün bunun mümkün olduğunu bir arada omuz omuza burada gösterdiler."



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma iznine ilişkin soruya Yavuzyılmaz, şu yanıtı verdi:

''Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza yöneltilen sorulardan, isnat edilen iddialardan biri de Ankapark'la ilgili. Yani bir milyar dolarlık bir tutar dinozorlara, canavarlara veya atıl hale getirdikleri bir anlayışla işletilemeyecek bir hale getirip batırdıkları bir sürecin sonunda dönüp de Mansur Yavaş'a 'bu Ankapark ne oldu, dinozorlar ne oldu, canavarlar ne oldu?' gibi tırnak içinde soruları sormak insafsızlıktır, vicdansızlıktır, yüzsüzlüktür.

Aynı zamanda Mansur Yavaş vatandaşın hakkı olan bu kamu kaynağının bu gibi batırılmasına itiraz ettiği için hazırladığı dosyaları yargıya intikal ettiriyor ancak yine siyasi müdahalelerle birlikte bu dosyalarla ilgili işlem yapılmıyor.



'Doğru söz söyleyeni 9 köyden kovarlar' diye bir söz var. Mansur Yavaş'ı hangi köyden kovmaya kalkarlarsa kalksınlar 10. köy Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu köy olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi her yer bu aydınlık düşünceyle dolu olacaktır.



Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sonuna kadar sahip çıkacağız ve neticesinde de iktidara geleceğiz. Bu kara düzen AŞ'nin sonunu getireceğiz.''