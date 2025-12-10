Deniz Yavuzyılmaz: Zafer Havalimanı zarar üstüne zarar rekoru kırmaya devam ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı'nda garanti edilen yolcu sayısına ulaşılamaması nedeniyle 11 ayda 300 milyon TL kamu zararı oluştuğunu ifade etti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AKP, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı'nda zarar üstüne zarar rekoru kırmaya devam ediyor. 2025’in ilk 11 ayında garanti edilen giden yolcu sayısı 1 milyon 207 bin 921. Gerçekleşen giden yolcu sayısı 34 bin 153. Hata payı yüzde 97,17! Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi 6 milyon 68 bin 482 Euro. Güncel kurla 300 Milyon Lira! Bunun adı peşkeştir!"