Deniz Yavuzyılmaz’dan AKP’ye sondaj tepkisi

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Güney Kıbrıs Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin kıta sahanlığındaki parselde 6 ay boyunca sondaj yapacağını Navtex ile ilan ettiğini söyledi.

AKP’nin ise bu duruma sessiz kalarak göz göre göre petrol ve doğal gaz yataklarını Güney Kıbrıs’a terk etmeye başladığını söyleyen Yavuzyılmaz, "AK Parti’nin, burada GKRY adına sondaj yapacağı belirtilen Amerikan Exxon Mobile ve Katar Enerji şirketi karşısında niye süt dökmüş kediye döndüğünü kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Derhal karşı Navtex yayınlanmalı, gemilerimiz bu parsele gönderilmelidir" dedi.

Yavuzyılmaz, şunları kaydetti: “AKP Doğu Akdeniz’de sus pus. Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz yatakları göz göre göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne terk edilmeye başlandı. 19 Ocak 2025’te GKRY, Türkiye’nin kıta sahanlığı üzerinde bulunan 5 numaralı parselde 6 ay boyunca sondaj yapacağını Navtex’le ilan etti.