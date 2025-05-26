Deniz Yücel: "CHP olarak bir bayramlaşma programı yapmayı doğru bulmadık"

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bayramlaşma programı yapmayacaklarını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında MYK toplantısı sürerken basına açıklamalarda bulunan CHP Parti Sözcüsü Yücel, bir gazetecinin bayram programıyla ilgili sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Geçtiğimiz bayramın öncesinde İBB Başkanımız ve çalışma arkadaşları, yol arkadaşları hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı. Biz o zaman 'Bayram bayram olmaktan çıktı' demiştik. Şu anda aynı noktadayız. Hukuksuzluklar artarak devam ediyor. Böyle bir ortamda böyle bir süreçte biz CHP olarak bir bayramlaşma programı yapmayı doğru bulmadık. O yüzden böyle bir programımız olmayacak bu bayramda."