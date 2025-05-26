Deniz Yücel: "CHP olarak bir bayramlaşma programı yapmayı doğru bulmadık"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu devam ederken açıklama yapan Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Kurban Bayramı'nda diğer partilerle bayramlaşmayacaklarını belirterek, "Geçtiğimiz bayramın öncesinde İBB Başkanımız ve çalışma arkadaşları, yol arkadaşları hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı. Biz o zaman 'Bayram bayram olmaktan çıktı' demiştik. Şu anda da aynı noktadayız. Hukuksuzluklar artarak devam ediyor. Böyle bir ortamda böyle bir süreçte biz CHP olarak bir bayramlaşma programı yapmayı doğru bulmadık" dedi.
Kaynak: ANKA
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bayramlaşma programı yapmayacaklarını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında MYK toplantısı sürerken basına açıklamalarda bulunan CHP Parti Sözcüsü Yücel, bir gazetecinin bayram programıyla ilgili sorusuna, şu yanıtı verdi:
"Geçtiğimiz bayramın öncesinde İBB Başkanımız ve çalışma arkadaşları, yol arkadaşları hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı. Biz o zaman 'Bayram bayram olmaktan çıktı' demiştik. Şu anda aynı noktadayız. Hukuksuzluklar artarak devam ediyor. Böyle bir ortamda böyle bir süreçte biz CHP olarak bir bayramlaşma programı yapmayı doğru bulmadık. O yüzden böyle bir programımız olmayacak bu bayramda."