Deniz Yücel: "CHP'ye kayyum atamak isteyen zihniyete meydan okuyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP Parti Tüzüğü'nün kendisine verdiği yetkiye dayanarak partisini 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya götürme kararı aldı.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel X hesabından kurultaya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Susmuyoruz, sinmiyoruz, bir adım geri atmıyoruz. Hukuktan da demokrasiden de vazgeçmiyoruz. CHP'ye kayyum atamak isteyen zihniyete meydan okuyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Parti Tüzüğümüzün 48. maddesi gereğince 6 Nisan 2025 tarihinde Olağanüstü Kurultayı toplama kararı almıştır. Partimize, ülkemize, demokrasi mücadelemize hayırlı olsun."