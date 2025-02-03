Deniz Yücel'den "aday belirlemek için erken" eleştirilerine ilişkin açıklama

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı adayının açıklanmasının erken olacağına yönelik eleştirilerle ilgili değerlendirmede bulundu. Yücel, “Cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesiyle ilgili süreç ve yöntem eleştirilebilir. CHP, bugün erken seçim değil, derhal seçim diyen bir partidir. 2025 yılı içerisinde bu milletin önüne sandık gelecek diyen bir partidir. Dolayısıyla derhal seçim diyen bir partinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi kadar doğal bir durum olamaz” dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı. Yücel, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik eleştirilerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Yücel bu konuda şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesiyle ilgili süreç ve yöntem eleştirilebilir. CHP, bugün erken seçim değil, derhal seçim diyen bir partidir. 2025 yılı içerisinde bu milletin önüne sandık gelecek diyen bir partidir. Dolayısıyla derhal seçim diyen bir partinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi kadar doğal bir durum olamaz. Hem doğal, hem gerekli bir durum olamaz. Ayrıca CHP, bu ülkeye Türkiye Cumhuriyeti’ne demokrasi getirme iddiasında olan bir siyasi parti. Cumhurbaşkanı adayını belli bir kişi ya da kurul tarafından değil, en geniş katılımla bütün üyelerine sorarak demokratik bir yöntemle belirlemesi de doğru ve gereklidir. Eleştirilere elbette saygı duyarız ancak bu çalışmanın bugün yapılması elbette gereklidir.

Hakim denetiminde ön seçim yapmanın zaten Siyasi Partiler Kanunu’nda bir karşılığı vardır. Bazı partiler buna eğilim yoklaması der, bazı partiler temayül yoklaması der, biz ise ön seçim diyoruz. Sandık konulacak ve sandıktan çıkan sonuçlara uyulacak. Cumhurbaşkanı adayının ne şekilde belirleneceği yasada elbette düzenlenmiş. Ancak bizim yapmak istediğimiz, en geniş katılım ile CHP üyelerinin hepsine sorarak, en demokratik ve katılımcı yöntemle adayımızın belirlenmesi. Ondan sonraki süreç yasaların ve hukukun gösterdiği şekilde işleyecektir.”

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak olan ön seçime ilişkin, "Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. O zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir" yorumunu yapmıştı. Yavaş, "Toplum dayanamaz durumda. Bir an önce seçim yapılması lazım" demişti.