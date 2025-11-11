Deniz Yücel'den Ahmet Özer’in tahliyesine ilişkin açıklama: Adalete olan güven tamir edilmeyecek ölçüde zedelendi

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tensiple tahliye edilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yücel, tahliye kararının sevindirici olduğunu belirtti ancak Özer’in baştan beri tutuklanmaması gerektiğine dikkat çekti.

“Bir yılı aşkın bir süredir haksız ve hukuksuz bir şekilde Silivri zindanında tutulan Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer’in tensiple tahliye edilmesi elbette çok sevindiricidir” diyen Yücel, seçilmiş bir belediye başkanının uzun süre özgürlüğünden mahrum bırakılmasının “adalete olan güveni ve inancı tamir edilmeyecek ölçüde zedelediğini” ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Tıpkı Ahmet Özer gibi haksız ve hukuksuz bir şekilde özgürlüğü gasbedilen bütün belediye başkanlarımız, yöneticilerimiz ve bürokratlarımızın ivedilikle tahliye edilmesi, halkın partisi Cumhuriyet Halk Partisi üzerine oynanan çirkin oyunlara ve hukuksuz hamlelere son verilmeli, bir an önce hukuk çizgisine dönülmelidir."