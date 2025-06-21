Deniz Yücel'den Fatih Altaylı tepkisi: "İktidar da adalet de her geçen gün güvenilirliğini kaybediyor"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel,, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile gazeteci Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Yücel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sosyal medyadan Fatih Altaylı’yı hedef gösteriyor, akşamına Fatih Altaylı hakkında 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan re’sen soruşturma başlatılıyor ve gözaltına alınıyor. Bu hukuksuzluklar yüzünden artık bu ülkede hiç kimse kendini güvende hissetmiyor. İktidar da, adalet de her geçen gün güvenilirliğini kaybediyor. İşte AKP Türkiye’si… İşte bağımsız ve tarafsız yargı… İşte ileri demokrasi… YouTube kanalında başarılı yorumlarıyla halka ışık tutan, yılların gazetecisi Fatih Altaylı ve daha birçok gazetecinin muhalif düşüncelerinden dolayı cezalandırılması kabul edilemez. Bu güvensizlik ve hukuksuzluk ortamını yaratanlar, basını, medyayı, siyaseti, iş dünyasını yargı eliyle dizayn etmeye çalışanlar, günü geldiğinde hukuk önünde hesap verecekler!"