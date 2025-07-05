Deniz Yücel'den Ömer Çelik'e: "2 Kasım'da sandığa gelecek cesaretiniz var mı? Yoksa sandıktan kaçmaya devam mı?"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Yücel, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Erdoğan'a yönelik haklı eleştirileri, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'i rahatsız etmiş. Türkiye'ye çok partili hayatı getiren, 31 Mart yerel seçimlerinde birinci parti olan CHP'ye aklınca 'sandık' bilgisi vermeye çalışmış. Kendileri seçimsiz kongrelere alışık oldukları için bizim demokratik kurultaylarımıza da laf etmiş. Soma'da madenci tekmeleyen zihniyetin temsilcileri bize saygı dersi vermez! Bu kadar laf kalabalığına gerek yoktu Sayın Çelik. Siz şuna yanıt verin yeter: 2 Kasım'da sandığa gelecek cesaretiniz var mı? Yoksa sandıktan kaçmaya devam mı?"