Deniz Yücel'den Ömer Çelik'e yanıt: Bu milletin kırmızı çizgisi ebedi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’tür

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e verdiği yanıtta "Hatırlatmak gerekirse bu milletin kırmızı çizgisi, bağımsızlığı ve bu bağımsızlığı ona armağan eden ebedi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’tür!" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kırmızı çizgi" olduğuna yönelik açıklamalarına CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel yanıt verdi.

X hesabından yazılı açıklama yapan Yücel şunları kaydetti:

"AKP’nin gidişi yaklaştıkça, bağlılık, biat ve itaat açıklamalarını daha fazla duyar olduk. AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapmış ve iktidar partisinin 'kırmızı çizgisinin' kendi partilerinin genel başkanları olduğunu söylemiş. Açıklamasında kendince Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e hakaret edip tuhaf benzetmeler yapmış. Tükenmişlik sendromu yaşayan, siyasette söyleyecek sözü, anlatacak icraatı olmayanların yaptığını yapmış.

Hukuku arkadan dolanarak Cumhuriyet Halk Partisi’ni, belediye başkanlarını hedefe koyanların, 'gizli tanıklardan' medet umanların, demokrasiyi hazmedemeyip onu bir tramvay olarak görenlerin partimize söyledikleri lafı güzaftır! Hatırlatmak gerekirse bu milletin kırmızı çizgisi, bağımsızlığı ve bu bağımsızlığı ona armağan eden ebedi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’tür! Kurtuluşun ve kuruluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi de milletimizin kırmızı çizgilerine dokunana gereken cevabı her zaman verecektir."