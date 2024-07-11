Deniz Yücel'den Özcan'a: Meseleyi parti kurullarında değerlendireceğiz

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Kılıçdaroğlu'nun kendisine atfedilen ancak tekzip ettiği sözleriyle ilgili "Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?” açıklamasına CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den yanıt geldi. Yücel, "Sayın Kılıçdaroğlu kendisine mal edilen ve kamuoyunda tepki çeken ifadeleri tekzip etmiştir. Buna rağmen, konuyu köpürtmeye yönelik açıklamaları iyi niyetli görmüyoruz. Meseleyi partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz" dedi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Tanrı mısın, tarikat lideri mi?" demesiyle başlayan tartışmayla ilgili CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den açıklama geldi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Yücel, Özcan'ın sözlerini eleştiri sınırlarını aşan kırıcı ifadeler olarak niteledi. Yücel, açıklamasında şöyle dedi:

"Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya üzerinden eleştiri sınırlarını aşan kırıcı ve rencide edici ifadeler kullanmasına üzülerek tanıklık ettik.

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet değerlerine, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven kişilerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de, kişilere değil başta Anayasamıza, milletimize, partimizin savunduğu fikirlere ve değerlere bağlıdır.

Eleştiri ve saygı sınırları içerisinde kalmak kaydıyla her düşünce özgürce ifade edilebilir. Ancak kim olursa olsun, görevi ve konumu ne olursa olsun CHP eski Genel Başkanı hakkında eleştiri sınırlarını aşan bir üslupla paylaşım yapılmasını asla tasvip etmiyoruz.

Sayın Kılıçdaroğlu kendisine mal edilen ve kamuoyunda tepki çeken ifadeleri tekzip etmiştir. Buna rağmen, konuyu köpürtmeye yönelik açıklamaları iyi niyetli görmüyoruz. Meseleyi partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz."

Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya üzerinden eleştiri sınırlarını aşan kırıcı ve rencide edici ifadeler kullanmasına üzülerek tanıklık ettik.



Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet değerlerine,… — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) July 11, 2024