Deniz Yücel'den Özel'e soruşturmaya tepki: "Adalet dağıtması gerekenler adeta hukuksuzlukta yarışır hale geldiler"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saraya yaranma peşinde olanlar Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e jet soruşturma başlatmış. Adalet dağıtması gerekenler adeta hukuksuzlukta yarışır hale geldiler… Türkiye’nin 1. Partisi Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanının ismini anarken 'Siyasi parti lideri, milletvekili kişi' gibi abuk ve abes bir cümle kuranlardan kimse adalet beklemesin. Bunlar olsa olsa sarayın kapıkulu olabilirler!" ifadesini kullandı.