Deniz Yücel'den Soyer ve Aslanoğlu'nun tutuklanmasına tepki: "Bu itibar suikastını kabul etmiyoruz"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Soyer ve Aslanoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

Yücel sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"3 gündür gözaltında bulunan İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu, geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, çok sayıda bürokrat ve belediye çalışanı yasal ve haklı bir gerekçe olmaksızın tutuklandılar. Bu tutuklamaların CHP’ye yapılan saldırıların bir parçası olduğunu ve siyasi olduğunu biliyoruz. AKP, 31 Mart hazımsızlığı başladığı günden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi’ne zulmetmenin derdinde…

Bu insanlar yıllarca İzmir’e ve İzmirlilere hizmet ettiler. Bu itibar suikastini kabul etmiyoruz! Şenol Başkan da, Tunç Başkan da, diğer arkadaşlarımız da bu süreçten aklanarak çıkarlar. Ama bu hukuksuzlukları yapanlar, sebep olanlar, alkış tutanlar o gün geldiğinde utanırlar! Kumpaslarla, iftiralarla, ekranları karartmakla, 86 milyonun sesi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü engelleyemeyeceksiniz!"