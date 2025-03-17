Deniz Yücel: “O ceket çıktı, o kollar sıvandı. Saray, bir kez daha yenilecek”

CHP MYK toplantısı, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapıldı. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, yaptığı açıklamada, "Biz, bu hafta sonu ‘Gel, Seç, Tarihe Geç’ diyoruz. Bu hafta bununla tarihe geçeceklerin yanında; kumpaslarıyla, operasyonlarıyla, yargı tacizleriyle kimlerin tarihe geçeceğini hep birlikte göreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bunu değiştirmeye de kimsenin gücü yetmez. O ceket çıktı, o kravat çıktı, o kollar sıvandı bir kere. Ve tarih tekerrür edecek. Saray, CHP’ye bir kez daha yenilecek” dedi.

Yücel açıklamasında şunları söyledi:

“AKP’YE YAPACAK TEK BİR ŞEY KALDI. İPE SAPA GELMEZ İDDİALARLA BİZİ KARALAMAYA ÇALIŞMAK”

"Belediyeleri kuşatma hamlesiyle başlayan hukuksuz süreç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na açılan soruşturmalarla devam etti. İşin açığı her bir soruşturma, her bir iddianame AKP’nin ve Erdoğan’ın CHP ve Ekrem İmamoğlu korkusunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. CHP’nin sosyal belediyeciliğiyle baş edemeyince, İmamoğlu’nun günden güne halktaki karşılığı arttıkça AKP’ye yapacak tek bir şey kaldı. O da ipe sapa gelmez iddialarla bizi karalamaya çalışmak.

“TÜRKİYE DEMOKRASİSİ İÇİN TARİHİ BİR ADIMDIR”

CHP, bir demokrasi devrimini başlattı. 1 milyon 250 bin üyeyle girdiğimiz ‘Değişim Kurultayı’mızdan sonra yaklaşık bir buçuk yılda partimize 500 bin yeni üye geldi. 1 milyon 520 bin üyemiz varken bir üye kampanyasıyla bir buçuk ayda partimize 230 bin yeni üye geldi. CHP’nin cumhurbaşkanı adayını, 1 milyon 750 bin üyesiyle seçecek olması, Türkiye demokrasisi için tarihi bir adım ve aşamadır. Ancak bundan rahatsız olanlar var. 9 Ekim 2024’ten itibaren eski bir bakan yardımcısının, bir siyasinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanmasıyla birlikte İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu, belediye başkanlarımızı ve partimizi hedef alan bir yargı tacizi ve yargı kuşatması yaşanıyor.

“SİZE ÜZÜCÜ BİR HABERİMİZ VAR. CHP, BU KÖTÜ SENARYOLARDAN YILMAZ”

9 Ekim’den sonra, İstanbul İl Başkanımıza dava açıldı. İstanbul il binamıza dava açıldı. İstanbul İl Kongremize dava açıldı. Bütün bu yaşananlar CHP’nin muhalefet yapma kapasitesine darbe vurmaya, muhalefet yapmasını engellemeye yönelik bir süreç. Hepsi bir oyunun parçaları. Hepsi çok kötü kişiler tarafından kaleme alınmış, kötü akıllardan çıkmış, kötü bir senaryonun parçası. Bu yargı operasyonlarından medet umanlara söyleyelim: Size üzücü bir haberimiz var. CHP bunlara teslim olmaz. CHP, bu kötü senaryolardan yılmaz. Bu bir sindirme çabası, bu bir sindirme operasyonu. Biz CHP olarak bunu biliyoruz, görüyoruz ve sinmek yerine ayağa kalkıyoruz. Ayağa kalktık, meydan okuduk ve üyelerimize çağrıda bulunduk. 230 bin yeni üyeyle saflarımızı sıklaştırdık. Bu süreci akamete uğratmaya, bu süreci kirletmeye çalıştılar. ‘Yetki Meclis grubunda’ dediler, aday olma şartı olarak milletvekili grubundan imza alma şartını koyduk. ‘Ahmak davası’ dediler, ‘hakaret davası’ dediler, ‘ihaleye fesat karıştırma’ dediler, şimdi de sırf Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını engelleyebilmek için 35 yıl önce tamamen yasal mevzuata uygun bir şekilde, hak edilmiş diplomasını tartıştırarak, yetkili kişilere baskı yaparak iptal ettirmeye çalışıyorlar.

“BU HAFTA BİR DEMOKRASİ HAFTASIDIR. KİMSE BUNU KİRLETMEYE ÇALIŞMASIN”

Bakın, biz bu organize kötülüğe teslim olmayıp ayağa kalkıp ilerledikçe o organize kötülük de ajandasını öne çekiyor. Bu hafta bir demokrasi haftasıdır. Kimse bunu kirletmeye çalışmasın. CHP bu devleti, bu Cumhuriyet’i kuran partidir. Kökleri Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri’ne dayanır. Böyle kirli oyunlara, operasyonlara, tuzaklara asla pabuç bırakmaz. İstanbul’da inanmadıkları bir imzayı atmaya zorlananlara sesleniyorum: Bu imzayı atmazsanız çocuklarınıza, torunlarınıza, öğrencilerinize anlatacağınız, göğsünüzde gururla taşıyacağınız bir şeref nişanesine sahip olursunuz. Ama sırf birileri istiyor diye o imzayı atarsanız bunun utancını bir ömür boyu yaşarsınız, vicdan azabını da yine bir ömür boyu çekersiniz.

“BU HAFTA KUMPASLARIYLA, YARGI TACİZLERİYLE KİMLERİN TARİHE GEÇECEĞİNİ HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ”

Biz, bu hafta sonu ‘Gel, Seç, Tarihe Geç’ diyoruz. Bu hafta bununla tarihe geçeceklerin yanında; kumpaslarıyla, operasyonlarıyla, yargı tacizleriyle kimlerin tarihe geçeceğini hep birlikte göreceğiz. Bu izansızlığı, bu haksızlığı, bu organize kötülüğü 85 milyon görüyor. Bu millet, bugün kazanılmış bir hakkı, Sayın İmamoğlu’nun 35 yıllık diplomasını iptal ettirmek için gecesini gündüzüne katan gözü dönmüşlerin yarın insanlarımızın tapusuna, evine, arabasına, bankadaki birikimine el uzatacağını; tabiri caizse çökmeye kalkacağını biliyor. Bu millet, AKP ile birlikte bu ülkede artık hukuk güvenliğinin kalmadığını biliyor. Bir kez daha tekrarlıyoruz: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bunu değiştirmeye de kimsenin gücü yetmez. Bu organize kötülüğü yapanlar, yaptıranlar, bunun bir parçası olanlar hem hukuki olarak hem siyasi olarak hem de vicdani olarak bunun altında kalırlar.

“O CEKET ÇIKTI, O KOLLAR SIVANDI. TARİH TEKERRÜR EDECEK. SARAY, CHP’YE BİR KEZ DAHA YENİLECEK”

Sayın İmamoğlu ve onun kapı gibi diplomasıyla uğraşanlar sadece bununla da yetinmedi. Onlar, Ekrem Başkan hiçbir yerde konuşamasın istiyorlar. Önce Trabzon’da, sonra Kastamonu’da, sonra Ordu’da, son olarak da Erzincan’da sudan sebeplerle, türlü bahanelerle Sayın Ekrem İmamoğlu’na program için salon verilmedi. Ayıp işleri dağları tepeleri aştı fakat bu ayıpları Sayın İmamoğlu’na engel olabildi mi? Elbette hayır. En fazla halkla buluşacağı adres değişir ama anlatacağı gerçekler değişmez. Bu gerçeklerin halka ulaşmasını da kimse engelleyemez. Bakın; o ceket çıktı, o kravat çıktı, o kollar sıvandı bir kere. Ve tarih tekerrür edecek. Saray, CHP’ye bir kez daha yenilecek.”