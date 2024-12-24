Deniz Yücel: "Okulda yeni yıl eğlencesi yapmak yasak ama çocukların eline silah verip IŞİD militanı gibi giydirmek serbest"

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Konya’daki bir okulun yaptığı etkinlikte çocukların eline oyuncak silah verilmesine tepki gösterdi.

Yücel’in Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i etiketleyerek yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Okulda yeni yıl eğlencesi yapmak yasak ama çocukların eline silah verip IŞİD militanı gibi giydirip katliam etkinliği yapmak serbest... 18 Aralık Dünya Arapça Günü Etkinlikleri kapsamında Konya’da bir İmam Hatip Lisesi’nde çocukların eline silah verilerek yapılan bu skandal müsamere hangi milli ve kültürel değere sığmaktadır? Genç ve taze beyinleri, bilime ve fenne, yapay zekaya, robotik kodlama ve yazılıma, uzay araştırmalarına yönelik eğitmek varken; çocuklara çağ dışı yöntemlerle öfkeyi, şiddeti ve ilkelliği öğreten Yusuf Tekin, bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir."