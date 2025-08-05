Deniz Zeyrek, Bakan Yardımcısı'nın diplomalarını yazdı: 6 fakülte, 2 yüksek lisans, 2 doktora

Sahte diploma ve e-imza skandalı giderek derinleşirken iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Gazeteci Deniz Zeyrek, Nefes gazetesindeki bügünkü köşe yazısında sahte diploma ve e-imza skandalı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) bu gelişmelerin neresinde?" diyen soran Zeyrek, "BTK, ikisi kamu kuruluşu olmak üzere sekiz kurum/şirkete elektronik imza lisansı veriyor. Lisans verirken de bu kurumların/şirketlerin elektronik güvenlik kapasitelerin yeterli olup olmadığını denetliyor. Şirket elektronik güvenlik kapasitesi bakımından yetersizse, bunun lisanslama sırasında BTK tarafından tespit edilmesi gerekiyor" dedi.

Zeyrek, yazısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın ilgilendiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın diplomalarını sayan Zeyrek, "İnsan bu CV’yi görünce, Sayın Sayan’a 'Bu CV’yle bu sahtekarları nasıl gözünüzden kaçırdınız' demeden edemiyor" dedi.

Deniz Zeyrek'in yazısının ilgili bölümü şöyle: