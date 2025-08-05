Deniz Zeyrek, Bakan Yardımcısı'nın diplomalarını yazdı: 6 fakülte, 2 yüksek lisans, 2 doktora
Sahte diploma ve e-imza skandalına ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Deniz Zeyrek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın diplomalarını saydı. Zeyrek, "İnsan bu CV’yi görünce, Sayın Sayan’a 'Bu CV’yle bu sahtekarları nasıl gözünüzden kaçırdınız' demeden edemiyor" dedi.
Sahte diploma ve e-imza skandalı giderek derinleşirken iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.
Gazeteci Deniz Zeyrek, Nefes gazetesindeki bügünkü köşe yazısında sahte diploma ve e-imza skandalı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) bu gelişmelerin neresinde?" diyen soran Zeyrek, "BTK, ikisi kamu kuruluşu olmak üzere sekiz kurum/şirkete elektronik imza lisansı veriyor. Lisans verirken de bu kurumların/şirketlerin elektronik güvenlik kapasitelerin yeterli olup olmadığını denetliyor. Şirket elektronik güvenlik kapasitesi bakımından yetersizse, bunun lisanslama sırasında BTK tarafından tespit edilmesi gerekiyor" dedi.
Zeyrek, yazısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın ilgilendiğini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın diplomalarını sayan Zeyrek, "İnsan bu CV’yi görünce, Sayın Sayan’a 'Bu CV’yle bu sahtekarları nasıl gözünüzden kaçırdınız' demeden edemiyor" dedi.
Deniz Zeyrek'in yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda BTK’yla Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ilgilendiğini öğrendim.
Sayın Sayan’ın öyle bir CV’si var ki insanın başını döndürüyor:
Lisans Diplomaları-
İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü...
Yüksek Lisans Diplomaları- Münih Teknik Üniversitesi Haberleşme Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği...
Doktora Diplomaları- İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Özel Hukuk
(Sertifika programlarını yazmaya takatim kalmadı.)
Bu CV’ye bakılırsa 18 Yaşında (1995’te) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmaya başlayan Sayan, hayatı boyunca hep çalışmış ve okumuş.
Dile kolay 30 yılda altı fakülte iki yüksek lisans ve iki doktora ve sertifika programları...
İnsan bu CV’yi görünce, Sayın Sayan’a “Bu CV’yle bu sahtekarları nasıl gözünüzden kaçırdınız “ demeden edemiyor."