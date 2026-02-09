Deniz Zeyrek: Mesut Özarslan’ı Ak Parti’ye geçmeye ikna edenlerden biri Meral Akşener

CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AKP’ye geçmesi beklenirken, yaşanan süreçle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Deniz Zeyrek, Özarslan’ı AKP’ye geçmeye ikna edenlerden birinin İYİ Parti’nin kurucusu ve eski genel başkanı Meral Akşener olduğunu öne sürdü.

YouTube yayınında bu iddiayı dile getiren Zeyrek, Akşener’e bu görevin ise Murat Kurum tarafından “havale edildiğini” ifade ederek şunları söyledi:

"Bir iddia daha duydum bugün; Meral Akşener’le de diyaloğu çok iyiymiş Mesut Özarslan’ın. Meral Akşener de kendisine ‘Niye orada duruyorsun, geç iktidara, niye bu soruşturmalarla muhatap oluyorsun’ diye tavsiyede bulunduğu söylendi. Yani bugün o çevreden önemli bir isim bana bu bilgiyi verdi. Mesut Özarslan’ı Ak Parti’ye geçmeye ikna edenlerden biri Meral Akşener’di. Murat Kurum işi Meral Akşener’e havale etmişti, o da ikna etti. Büyük ihtimalle Çarşamba günü (11 Şubat), Ak Parti grubunda Cumhurbaşkanı kendisine rozet takacak."

AKŞENER KANADI YALANLADI

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz, Özarslan’ın istifasını Meral Akşener kanadına sordu.

Meral Akşener'e yakın kaynaklar iddiayı şu ifadelerle reddetti:

“Mesut Bey bizi bırakıp İYİ Parti'den CHP'ye gitmişti. Niye kendisine önayak olalım? Hiçbir bağımız ve ilgimiz yok. Mesut Bey'le uzun bir zamandır görüşmüyoruz.”