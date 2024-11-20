Denizbank'tan "Hakan Ateş iddianamesi" açıklaması

Yüksek kâr getiren özel fon vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Denizbank Eski Şube Müdürü Seçil Erzan’ın ardından Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında da “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla iddianame hazırlandığı iddia edildi.

Hakan Ateş hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla iddianame hazırlandığı haberlerinin basına yansımasının ardından Denizbank'tan açıklama geldi.

Açıklamada Denizbank, henüz taraflarına ulaşan bir resmi bilgilendirmenin olmadığını ifade ederken dosyanın gizliliği ilkesinin ihlal edildiğine vurgu yaptı.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Denizbank'tan yapılan açıklama şöyle:

"Eski bir şube müdürümüzün karıştığı ve halen devam etmekte olan dava çerçevesinde hem müştekiler hem Bankamız tarafından yapılan çeşitli suç duyuruları bulunmaktadır. Bu başvuruların bir kısmı sonuçlanmış (dava açılmış ya da reddedilmiştir) bir kısmı ise devam etmektedir. Ancak bugün bazı basın yayın organlarına yansıyan savcılık soruşturması ile ilgili tarafımıza ulaşmış herhangi bir bilgilendirme bulunmamaktadır.

Seçil Erzan hakkında dava açılmasından 1.5 yıl sonra 14.10.2024 tarihinde başlatıldığı anlaşılan bir soruşturmanın sonucuyla ilgili tarafımıza ulaşmış herhangi resmi bir bilgi olmaksızın; dosyanın gizliliği ilkesi ihlal edilerek basın organlarına servis edilmesi suretiyle Anayasa koruması altındaki Ceza hukukunun en temel prensibi olan 'masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkı''nın ayaklar altına alınmasını Yüce Türk Milleti ve kamuoyunun bilgi ve takdirine sunar, bu açık hukuka aykırılık karşısında yetkilileri göreve çağırırız."