Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden "Hürmüz Boğazı" açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce, İran'ın Hürmüz Boğazı'na dair açıklamasında, "Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.

  • 01.03.2026 13:15
  • Giriş: 01.03.2026 13:15
  • Güncelleme: 01.03.2026 13:22
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı belirtti.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir."

