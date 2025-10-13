Denizde boğulma tehlikesi geçiren emekli albay, hastanede öldü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren emekli Deniz Kurmay Albay İsmail Sinan Şınanı (67), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Marmaris Aksaz Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Kampı önündeki denizde meydana geldi. Emekli Deniz Kurmay Albay İsmail Sinan Şınanı, yüzmek için girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden görevliler hemen yardıma koştu. Şınanı sudan çıkarılırken, olay yerine sağlık ekibi çağırıldı. Gelen ambulansla Marmaris Nedip Cengiz Eker Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Sinan Şınanı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. (DHA)

FOTOĞRAFLI