Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve sahil güvenlik ekipleri tarafından bulunduğu tekneden alınarak hastaneye götürülen şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri 12.09.2023 22:44 Giriş: 12.09.2023 22:44

Güncelleme: 12.09.2023 22:44 Kaynak: İHA

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