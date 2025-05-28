Denizde boğulmaktan son anda kurtarıldı

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde denize giren genç boğulmaktan son anda kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, Yumurtalık ilçesi sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sahilden deniz bisikletiyle açılan vatandaşlar, bir gencin denizde çırpındığını gördü. Gençler, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi deniz bisikletine alarak kıyıya getirdi. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kurtarılan gencin sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.