Denizde bulunan 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bombalar imha edildi

Danimarka’nın Aarhus Körfezi’nde deniz yatağında bulunan 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bombalar su altında imha edildi.

Danimarka ordusu bugün yaptığı açıklamada “Salı ve Perşembe günü, Danimarka Donanması Dalış Ekipleri, Aarhus Körfezi'ndeki deniz dibinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombalarını havaya uçurdu. Patlatmalar Studstrup tesisine giden yolu temiz tutmaya yönelik rutin çalışmaların bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.