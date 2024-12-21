Denize düşen mühendis kayıp

Melisa AY

Adı sık sık iş cinayetleri ve hukuksuzluklarla anılan denizcilik sektöründe alınmayan önlemler, işçi canını tehdit etmeye devam ediyor. Endonezya’nın Bahodopi Limanı’ndan Singapur’a seyir halinde olan “Valentina 1” gemisinde çalışan mühendis Doğukan Demirtaş, denize düşerek kayboldu.

Demirtaş, 10 Eylül 2024 tarihinde İstanbul’dan uçakla Endonezya’ya giderek 6 aylık kontratla Valentina 1 gemisinde göreve başladı. Gemi, Endonezya’dan Singapur’a doğru seyir halindeyken, Demirtaş en son Pazartesi günü, 16 Aralık 2024 tarihinde Türkiye saatiyle 13:42’de ailesiyle telefonda görüşme sağladı ve daha sonra ulaşılamadı.

Dördüncü mühendis olarak çalışan Demirtaş’ın, 17 Aralık’ta gemide olmadığı fark edildi. Gemideki diğer işçilerin yardım çağrısı ile Demirtaş için arama çalışması başlatıldı. Çevredeki gemiler ile sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarına rağmen mühendise ulaşılamadı. Endonezya açıklarındaki Flores Adası bölgesinde başlayan çalışmalar, dün zorlu hava koşulları gerekçe gösterilerek durduruldu. Demirtaş’ın nasıl kaybolduğu ise bilinmiyor.

Doğukan Demirtaş

Doğukan Demirtaş’ın çalıştığı gemi ise Liberya bayrağına kayıtlı. İstanbul merkezli Martı Denizcilik ve Gemi İşletmecilik A.Ş.’nın, Liberya’daki Valentina Maritime LLC şirketi üzerinden sahibi olduğu gemide çalışan Demirtaş için şirketten açıklama gelmedi. Valentina 1 gemisi ise seyrine devam ediyor.

Demirtaş için, 2020 yılında mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’niin mezunlar derneği DEFMED harekete geçti. DEFMED’den Avukat Samsa Emin Körüklü, BirGün’e konuya ilişkin bilgi verdi.

Körüklü, kayba hassasiyetle yaklaştıklarını ifade etti. Körüklü, “Demirtaş’ın ailesi olayla ilgili detaylı araştırma ve yetkililerden en kısa sürede açıklama bekliyor. Süreci yakınen takip ediyoruz. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ancak şirketten hiçbir resmi açıklama yapılmadı” açıklamasında bulundu.

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BİR YILDA İKİ DENİZCİ KAYBOLDU

29 yaşındaki Doğukan Demirtaş, bu yıl Türkiye’den denize düşerek kaybolan ikinci deniz işçisi oldu. Ekim ayında da 26 yaşındaki Usta Gemici Tevfik Samet Altıparmak, çalıştığı SASKIA-A isimli geminin Barcelona-Pire seferi yaptığı sırada kaybolmuştu. Altıparmak, gemide ve denizde yapılan aramalara rağmen hâlâ bulunamadı. SASKIA-A gemisi, ülkenin en büyük lojistik

firmalarından Arkas’a ait.

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GEMİ SAHİBİ OFF-SHORE ŞİRKET

Deniz Ticaret Odası’na kayıtlı, İstanbul merkezli şirket, geminin işletmecisiyken donatanı ise Liberya’daki tek gemilik Valentina Maritime LLC şirketi. Denizcilikte sık görülen, hukuki yaptırım ve cezalardan kaçınmak ve vergi avantajlarından yararlanmak için başvurulan off-shore şirketler, işçiler için mağduriyetler yaratıyor. Deniz işçilerinin, Türkiye bayrağında olmayan gemilerde çalışması, hak kayıplarını da beraberinde getiriyor. Deniz işçileri, emeklilik ve sigorta primi gibi haklara erişemezken şirketlerin farklı ülkelerde kurulu olması,

hak arayışı sürecini de zorlaştıyor.