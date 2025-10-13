Denize düşen yavru kediler halat ve kayıkla kurtarıldı; o anlar kamerada

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Erdek ilçesinde denize düşen yavru kedilerden biri halatla, diğeri ise ekipler tarafından kayığa alınarak kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Erdek Limanı’nda denize düşen yavru kedileri görenler, hayvanların üstüne çıkması için denize palet atıp, itfaiyeye haber verdi. Kedilerden biri palete tutunarak sürüklenmekten kurtuldu. Diğer yavru kedi için Sahil Güvenlik ekipleri devreye girdi. Sürüklenen kedi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından kayığa alınırken, palete tutunan kedi için itfaiye ekipleri hayat uzattı. Halata tutunan kedi, çekilerek denizden çıkarıldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

FOTOĞRAFLI