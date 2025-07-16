Denize girdikleri için şikâyet edilen kazlar öldü

Haber Merkezi

Balıkesir Erdek’te bazı şahıslar tarafından CİMER’e şikayet edilen ve ardından kafese kapatılan 8 kaz öldü. Mehmet Keşnik adlı yurttaşın 30 kazının denize girmesi, bölgedeki bazı yurttaşları rahatsız etti. CİMER'e yapılan şikayet üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri Keşniş’ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi.

Cezai işlem uygulanmaması için kazları yaklaşık 1 ay önce kümese kapatan Keşniş ailesi, baktıkları 30 kazdan 8'inin sıcak hava ve strese bağlı olarak öldüğünü aktardı. Kümese kapatılan kazları yeniden sahilde ve denizde görmek isteyenlerin de dilekçe toplayıp CİMER’e başvuruda bulunacakları belirtildi. Mahalleliler, “Hiçbir hayvanın hakkına girmemek lazım. Kul hakkı oluyor, onların da hayvan hakkı var. Böyle olmaz” diyerek tepki gösterdi.