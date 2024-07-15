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Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

Ajans Haberleri
  • 15.07.2024 14:18
  • Giriş: 15.07.2024 14:18
  • Güncelleme: 15.07.2024 14:18
Kaynak: İHA
Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize girdikten sonra kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu.

Samandağ ilçesi Çevlik Sahili’nde dün sabah saatlerinde Bahadır Çalışır (24) arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize girdikten sonra kaybolmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve İtfaiye bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmalarına ikinci gününde aralıksız devam ederken. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından şahsın cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı.

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