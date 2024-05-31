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Denize yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 31.05.2024 12:35
  • Giriş: 31.05.2024 12:35
  • Güncelleme: 31.05.2024 12:35
Kaynak: DHA
Denize yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Çanakkale'de, denize yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hüseyin Pulat (55), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkeze bağlı Erenköy köyünün Karanlık Liman yakınlarında meydana geldi.

Hüseyin Pulat yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu denize yuvarlandı.

Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Pulat’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Pulat'ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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