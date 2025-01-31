Denizi kirleten Balıkesir Belediyesi’ne para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Bakanlık ekipleri, Balıkesir’in Burhaniye ilçesi sahilinde denizin renginin değişmesi üzerine İskele Mahallesi, Adyar mevkiinde inceleme yaptı. Bakanlığın konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi’ne ait atık su terfi merkezi şebeke hattı ve Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi’nin derin deniz deşarj hattından denize atık su deşarjı yapıldığı tespit edilmiştir. Çevre Kanunu’na istinaden ilgili belediyeye 668 bin 667 TL idari para cezası uygulanmış, savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Denetleme ve izleme çalışmalarımızı aralıksız devam edecektir.’’