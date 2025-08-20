Denizimizi vermeyiz

Rize’nin Fındıklı ve Ardeşen ilçelerinde yapılması planlanan ve itirazlar sonucu projeden vazgeçilen kafes balıkçılığı, şimdi de Rize’nin Pazar ilçesi Balıkçılar Köyü açıklarında yapılmak isteniyor. Balıkçılar Köyü limanında toplanan Pazar, Fındıklı, Çayeli balıkçıları, eylem yaptı. Açıklamaya CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, Pazar Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Hakkı Kambay da katıldı.

‘GEÇİMİMİZİ DENİZDEN SAĞLIYORUZ’

Eylemde konuşan balıkçılar kafes balıkçılık projesinin iptali için Pazar Su Ürünleri Kooperatifi tarafından açılan dava sonuçlanmadan şirketin alana girmesine tepki gösterdi. Pazar Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kambay, “Burada kafes kurarsanız ekip biçtiğimiz bu tarlamızı elimizden alacaksınız. Mahkememiz devam ediyor. Bu raporun süresi bitmeden, hiçbir mahkemeye çıkılmadan, apar demir çapaları yerleştirdiler” diye konuştu.

Bölge halkından Mevlüde Oğuz “Bizim geçimimiz denizden oluyor. Kurmalarını istemiyoruz. Denizimiz bitiyor, yüzme yerimiz bitiyor. Kafes balıkçılığı istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Suzan Yurtsever de “Balıkçı Köyü olduğu için bu millet buradan geçiniyor. Burada çay da yok. Burası yıllardır AK Parti’ye oy veriyor. Niye bize bunu yapıyor?​” diyerek isyan etti.