'Denizin dibine bakın' diye mesaj göndermişti: 4 gündür kayıp olan kişinin cansız bedeni bulundu

Aydın'da 4 gündür kayıp olan 55 yaşındaki belediye çalışanı Bayram Ali Koç'un denizde boynuna taş bağlı cansız bedeni bulundu. Koç'un ailesine cep telefonundan, 'Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın' diye sesli mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel 31.07.2024 11:25 Giriş: 31.07.2024 11:25

Güncelleme: 31.07.2024 11:30 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA