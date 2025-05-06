Denizler'e sözümüz: Karanlığı parçalayacağız

Etki Can BOLATCAN

68 kuşağının devrimci önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan idamlarının 53’üncü yılında Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki mezarları başında anıldı.

Üç fidan için binlerce genç, işçi ve emekçi mezarlıkta buluştu. Siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri gün boyu Karşıyaka Mezarlığı'na akın etti.

KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İKK, Devrimci 78’liler Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, CHP, SOL Parti, EMEP, DEM Parti, TİP, EHP, Halkevleri, TKP, FKF, Devrim Hareketi ve Halkevleri mezarlar başında anma törenleri gerçekleştirdi.

Deniz Gezmiş'in mezarının başında SOL Parti adına konuşan Ferhat Çelepkolu, "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın emperyalizme karşı verdikleri bağımsızlık mücadelesini anlamak, anmak ve yaşatmak için buradayız. Her yıl olduğu gibi onlara bir söz vermek için; bağımsızlık, devrim ve sosyalizm mücadelesini büyütmek için bir aradayız" dedi.

"ONLARIN MÜCADELESİ, BUGÜN DEVRİMCİ GENÇLERİN KAVGASINDA YAŞIYOR"

Anmada SOL Genç adına söz alan Baybora Korucu, Gezmiş, Aslan ve İnan'ı anmak için toplandıklarını ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi:

"53 yıl önce halkın bağrında fidan olup boy veren, bugünse çınar olup mücadelemize kök salan önderlerimiz Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak için buradayız. Onların mücadelesi, bugün biz devrimci gençlerin kavgasında yaşıyor. Onlar Vietnam kasabı Komer'i nasıl karşıladılarsa biz de IMF'yi öyle karşıladık. 71 muhtırasının kayyumlarına nasıl karşı koydularsa siyasal İslamcı-faşist karanlığın kayyumlarına biz de aynı şiarla karşı koyuyoruz.

Siyonizmle, faşizmle ve emperyalizmle hâlâ aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Onlardan aldığımız cesaretle; Beyazıt'ta sel olduk barikatları aştık, ODTÜ'de umut olduk direndik, Cebeci'de ve Hacettepe'de 'Faşizme ölüm, tek yol devrim' diye haykırdık, duvar ördük, gençliğin var olduğu her alana kavgamızı. Trump ile kimlerin 'iyi dost' olduğunu biliyoruz! Siyonizmin gizli müttefiklerini, ticari ortaklarını iyi tanıyoruz! Gençlik, CIA ve uzantılarına, faşist çetelere, soykırımcı emperyalizme teslim olmayacak. Bu karanlığı parçalayacağız. Denizlere sözümüz, devrim olacak."