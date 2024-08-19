Denizler, nehirler sermaye değiller

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin tüm kıyı sahilleri çeşitli işletmeler tarafından işgal edilmesi ve plajların halkın ücretsiz kullanımına kapatılmasına karşı Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı’nın (KIYIDA) eylemleri sürüyor.

Akyaka, Altınoluk, Bodrum, Burgazada, Burhaniye, Çanakkale, Çeşme, Dalyan, Datça, Dikili, Fethiye, Güzelbahçe, Heybeliada, İznik, Van ve Ayvalık’ta iki farklı yer olmak üzere tam 17 farklı noktada eylem yapan hareket üyeleri dün İstanbul’daki Burgazada Marta Koyu ve Heybeliada’da da protestolar gerçekleştirdi.

Yapılan eş zamanlı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kıyı ekosistemlerini korumak ve kıyılara tüm insanların eşit ve ücretsiz olarak erişimini savunmak amacıyla mücadele ediyoruz. Kıyıların sadece insanların olmadığını savunuyoruz, deniz ve kara ekosistemlerinin buluşma noktası olan kıyılardaki tüm varlıkları koruma ilkemiz, en temel çıkış noktamızı oluşturuyor.

YASALAR ORTADA

Kıyılar hepimizin diyoruz. Kıyıların ciddi ölçekte işgal altında olması nedeniyle, insanlar olarak denize ve kıyılara ulaşamıyoruz. İşgal diyoruz, çünkü Anayasa’nın 43. maddesi ve Kıyı Kanunu’nun özellikle 5. ve 6. maddeleriyle; kıyıların kullanımında kamu yararının gözetilmesinin zorunlu olduğuna ve herkesin kıyılara serbest şekilde erişmesinin güvence altına alındığına bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Yasalar açık; kıyılar özel mülkleştirmeye konu edilemez, yani ticarileştirilemez. Türkiye’nin 22 yıllık AKP - MHP iktidarı döneminde, hukukun her düzeyde terk edildiği, Anayasa’nın ve pek çok kanunun uygulanmadığı bir süreçte olduğunu biliyoruz. Tam da bu nedenle, adaleti, hukuku savunuyor ve kıyılardaki tahribatı ve işgali ortadan kaldırmak için, Anayasa ve Kıyı Kanunu’nu uygula diyoruz.”