Denizler şirketin

Çevre Bakanlığı ‘Denizler halkındır’ projesini tanıtırken, kıyı talanı haberlerine her gün yenisi ekleniyor. Marmaris’i işgal eden MUÇEV’in Selimiye’de yeni bir alanı yat limanı için kiraladığı ortaya çıktı.

Aycan KARADAĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, “Denizler halkındır’ kampanyasını tanıtırken, öte yanda kıyıların talanına izin veriyor. Göstermelik kampanya sürerken Marmaris’i adeta yok eden Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm şirketinin (MUÇEV), yeni kıyılara yelken açtığı ortaya çıktı. MUÇEV’in Marmaris Selimiye’de, yeni bir yat limanı için tarım arazilerinin bulunduğu alanı kiraladığı ortaya çıktı. Bu alanın kiralanmasına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, 3 Nisan’da onay verdiği öğrenildi. Şirket bölgeyi 4 Haziran 2053 tarihine kadar kullanabilecek. Bakanlık bölgede tarım yapmak isteyen yurttaşların başvurusunu ise reddetti. Bölge aynı zamanda özel çevre koruma statüsüne sahip. Yurttaşlar ise MUÇEV’e tepkili.

YAT İŞGALİNE ONAY

MUÇEV’in Marmaris’teki kıyıları işgal projeleri bununla sınırlı değil. MUÇEV Selimiye mahallesinde yer alan 45 teknelik yat limanının kapasitesini 70’e çıkarmak için başvuru yaptı. Çevre Bakanlığı 30 Mayıs 2023’te imar planı değişikliğine gitti. İmar planına bölge halkı itiraz etti ancak sonuç alınamadı. Şirket son olarak yat limanını genişletmek için ÇED süreci başlattı. 7 bin 992 metrekarelik alanda yapılmak istenen proje; özel çevre koruma bölgesi, doğal sit ve önemli doğa alanı statüsünde bulunuyor. Bölge halkının projeye karşı mücadelesi sürüyor.

Şirketin ilçedeki bir diğer faaliyeti ise Okluk Koyu’na komşu olan Karacasöğüt Koyu’nda yaşanıyor. ‘MUÇEV ve Global Marin isimli şirketler, bir süredir yat yanaşma iskelesi projeleri için çalışma yürütüyor. Koyda arkeolojik kalıntılar da ortaya çıktı.

MUÇEV KİMİN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında kurulan MUÇEV’e, ülkenin birçok noktasındaki sahiller, plajlar ve hatta ormanlık alanlar ihalesiz olarak veriliyor. Şirketin yönetimi ise kamu yöneticileri ve AKP’li isimlerden oluşuyor.

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BİR SAHİL DAHA LİMAK’IN

Dağı taşı betonla kaplanan Bodrum’un Kızılağaç Mahallesi Gerenkuyu mevkiinde Limak’ın konaklama tesisi projesi için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Limak tarafından Bodrum’da orman ve sit alanında yapılması planlanan Turizm Konaklama Tesisi Projesi için ‘ÇED gerekli değildir’’ kararı verildi. Limak, orman ve sit alanında 36 bin metrekarelik alana yayılacak projeyi 49 yıllığına tahsis hakkı kazanmış oldu. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından ‘Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsisi’ kapsamında ihalesi yapıldı ve yatırımcı Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ihaleyi kazandı. Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) dosyasını 4 Aralık 2023’te Muğla Valiliği’ne sundu ve 8 Aralık’ta ÇED süreci başlatıldı. Kızılağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneği ve bölge halkı, mahallelerinde denize ücretsiz bir şekilde girebildikleri yer olan Gerenkuyu’ya yapılacak projeye karşı çıktı. Dernekten yapılan açıklamada ÇED raporunun olumlu çıkması durumunda iptali için dava açılacağını duyuruldu. Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü proje için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Karar, Bodrum Belediyesi’nin resmi internet sitesinde dört gün önce duyuruldu.

49 YILLIĞINA KİRALAMA

Buna göre şirket, projeyi yapmak üzere 49 yıllığına tahsis hakkı kazandı. Şirket, 354 milyon lira yatırımla 36 bin 220 metrekarelik araziye 214 odalı, 5 yıldızlı otel yapmayı planlıyor. Limak Holding, IC Holding ile kurduğu ortak şirketin Muğla Milas Akbelen Ormanı’ndaki ağaç katliamı ile gündeme gelmişti.