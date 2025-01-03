Denizler, sular göçmene mezar

Dış Haberler

Savaşlardan ve yıkımdan kaçarak daha iyi bir yaşama kavuşmak isteyen göçmenler denizlerde ölmeye devam ederken Avrupa’da göç yasalarının sıkılaşmasına tepkiler artıyor.

YASAL GÖÇ ROTASI

Akdeniz kıyısındaki Kuzey Afrika ülkesi Tunus bir göçmen faciasına sahne oldu. Tunus Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Akdeniz’i geçmeye çalışan 2 göçmen teknesinin Sfax kenti açıklarında battığı belirtildi. Faciada 27 Afrikalı göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı, 17’si kadın, 7’si çocuk 83 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Tunuslu yetkili, ölenlerin Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğunu ifade etti. Tunus Ulusal Muhafız Birliğinin haziran ayında yayımladığı raporda, 2023’te 714, 2024 yılında mayıs ayına kadar, 462 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığını paylaşmıştı.

İngiltere’ye ulaşmak için 2024’te Manş Denizi’ni geçmeye çalışan göçmenlerin 69’u hayatını kaybederken, Mülteci Konseyi, İngiltere hükümetine ölümleri ve tehlikeli yolculukları azaltmak için yasal göç yollarını geliştirme çağrısında bulundu.

İngiltere’de 1951’den bu yana göçmenlere ve sığınmacılara yönelik çalışmalar yürüten Mülteciler Konseyi isimli sivil toplum kuruluşu, "Manş Denizi’ndeki Ölümler - Nelerin Değişmesi Gerek" başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda 2024’ün Manş Denizi’nde en fazla göçmen ölümü yaşanan yıl olduğunu belirtilirken, ölüm sayısının kayıtlara 69 olarak geçtiği belirtildi.

İngiltere hükümetinin insan kaçakçılarına yönelik uyguladığı müdahalenin daha tehlikeli rotaları ortaya çıkardığı kaydedilen raporda, ölümlere rağmen Manş Denizi’ndeki arama ve kurtarma çalışmalarını geliştirme yönünde bir adım atılmadığı ifade edildi.